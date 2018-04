Barcelona diz que só negocia Ronaldinho se ele quiser sair

O Barcelona se mantém firme diante de qualquer especulação sobre uma possível transferência do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho para o Chelsea, da Inglaterra, na próxima temporada. Dois jornais esportivos catalães - El 9 Esportiu e Sport - voltaram a comentar o interesse do Chelsea em contratar o jogador e citam valores multimilionários (o triplo do que o brasileiro recebe no Barça), entre outras questões. Uma delas é a presença na comissão técnica do Chelsea do holandês Henk Ten Cate, ex-auxiliar de seu compatriota Frank Rijkaard na equipe catalã. Segundo os jornais, Ten Cate teria proposto um modelo para a temporada 2008/09 com Ronaldinho Gaúcho como o principal nome do Chelsea, que teria recebido a aprovação do brasileiro. Mas a posição do Barcelona continua firme. O diretor técnico do clube, Aitor Begiristain, disse que não se preocupa com o insistente interesse dos ingleses. Ronaldinho Gaúcho foi alvo de polêmicas sobre seu rendimento em campo e supostas saídas noturnas, mas o Barcelona deixou claro que vai negociar uma transferência apenas se o brasileiro mostrar publicamente ter interesse em deixar o clube. O jogador possui contrato com o clube espanhol até 30 de junho de 2010, com uma cláusula de rescisão de 125 milhões de euros - cerca de R$ 340 milhões.