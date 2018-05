Barcelona domina time ideal de jornal francês

Do Barcelona, Daniel Alves, Yaya Touré, Xavi, Iniesta e Messi compõem a equipe. Esta é a terceira vez seguida que o lateral-direito brasileiro é eleito para o time ideal do futebol europeu. Em compensação, Cristiano Ronaldo e Kaká, astros do Real Madrid, foram esquecidos na votação.

O goleiro Casillas, do Real Madrid, os defensores Vidic e Evra, do Manchester United, o zagueiro Terry, o meio-campista Essien e o atacante Drogba, todos do Chelsea, completam a seleção, eleita por jornalistas.

A equipe escolhida pelo internautas é parecida, mas conta com Kaká e Cristiano Ronaldo. O time tem: Casillas; Daniel Alves, Terry, Puyol e Evra; Xavi, Iniesta e Kaká; Messi, Drogba e Cristiano Ronaldo.