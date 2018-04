Barcelona é a melhor equipe do mundo da primeira década do século 21

MADRI - O Barcelona foi considerado melhor equipe do mundo da primeira década do século 21 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O time catalão fica na tabela na frente do Manchester United, do Liverpool e do Arsenal, seu rival nas oitavas de final da atual Liga dos Campeões da Europa.

Dentro do 'Top 100', os países que têm mais representantes são Brasil (9), Itália (8), Alemanha (8), Espanha (7), França (7), Inglaterra (6), Argentina (5), México (4) e Holanda (4). O time brasileiro mais bem colocado é o São Paulo, na 13.ª posição.

Veja os 10 primeiros e os brasileiros do ranking:

1. Barcelona (ESP) - 2.550 pontos

2. Manchester United (ING) - 2.523

3. Liverpool (ING) - 2.414

4. Arsenal (ING) - 2.410

5. Inter de Milão (ITA) - 2.358

6. Bayern de Munique (ALE) - 2.315

7. Milan (ITA) - 2.296,0

8. Real Madrid (ESP) - 2.257

9. Chelsea (ING) - 2.235

10. Boca Juniors (ARG) - 2.095

13. São Paulo (BRA) - 1.939

25. Cruzeiro (BRA) - 1.622

27. Santos (BRA) - 1.567

37. Internacional (BRA) - 1.469

55. Grêmio (BRA) - 1.351

57. Flamengo (BRA) - 1.334

59. Corinthians (BRA) - 1.328

63. Fluminense (BRA) - 1.291

80. Palmeiras (BRA) - 1.152