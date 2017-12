Barcelona e Athletic Bilbao reeditarão última decisão nas quartas da Copa do Rei

Na última, o Barcelona se deu melhor e levou o título da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 1, sendo que um dos gols da partida levou Lionel Messi a ser finalista do Prêmio Puskas. Semanas depois, porém, foi o Athletic Bilbao que se tornou campeão, da Supercopa da Espanha, diante do clube catalão, conquistando o seu primeiro grande título em mais de 30 anos.

As quartas de final da Copa do Rei começam a ser disputadas já na próxima semana, com o Athletic Bilbao sendo o mandante do duelo de ida, no San Mamés, marcado para 20 de janeiro. O jogo de volta vai ser na semana seguinte, no Camp Nou.

Os outros três confrontos das quartas de final da Copa do Rei também estão definidos. Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid vai encarar o quinto colocado Celta de Vigo.

Já o Valencia terá pela frente o Las Palmas, recém-promovido à elite do futebol espanhol. O Sevilla vai enfrentar o Mirandes, a única equipe da segunda divisão a se classificar às quartas de final da Copa do Rei, que não conta com o Real Madrid, eliminado logo na sua estreia pela escalação irregular de Cheryshev diante do Cádiz.