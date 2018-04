Barcelona e Atletico lideram na Espanha O Campeonato Espanhol, depois da segunda rodada, tem dois líderes: Barcelona e Atletico de Madrid, ambos com seis pontos ganhos e saldo de quatro gols (ambos com quatro gols marcados e nenhum sofrido). São seguidos bem de perto pelo Real Madrid, também com seis pontos ganhos, mas saldo de dois gols. Barcelona e Real ganharam seus jogos no sábado. O Atletico foi o grande vencedor do domingo: 2 a 0 no Albacete, no campo do adversário. Em compensação, o Deportivo La Coruña e o Real Sociedad decepcionaram: o Deportivo perdeu em seu campo, por 3 a 1, para o Osasuna, e o Real Sociedad não passou de um empate sem gols com o Villarreal, no campo do adversário. O Atletico sofreu muito para chegar à liderança do torneio. O Albacete foi um adversário aguerrido e só permitiu o primeiro gol do time madrilenho aos 40 do segundo tempo, feito por Fernando Torres. No último minuto de jogo, Ibagaza fez o segundo gol. O Deportivo iniciou o jogo em La Coruña dando a impressão de que iria ganhar até com facilidade. Marcou (Pandiani) logo aos 19 minutos de jogo, mas, no segundo tempo, levou três gols (Aloisi, aos 12, e dois de Milosevic, aos 17 e aos 35). E o Real Sociedad, apesar das fragilidades do Villarreal, não teve competência para fazer ao menos um gol. O gol brasileiro deste domingo foi de Edu, do Bétis. Mas de nada adiantou: seu time levou quatro do Espanyol (três de Maxi Rodríguez e um de Dani), mesmo jogando em casa. Outros resultados deste domingo: Malaga 0 x 0 Zaragoza; Getafe 1 x 2 Mallorca; Levante 3 x 1 Racing.