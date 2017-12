Barcelona e Bétis decidem a Supercopa Bétis e Barcelona abrem oficialmente neste sábado a temporada espanhola 2005/2006, enfrentando-se em Sevilha no primeiro jogo da decisão da Supercopa do país, que reúne o campeão da Copa do Rei e o vencedor do campeonato nacional. Para o brasileiro Edmílson, a disputa é a primeira oportunidade de ganhar um título para valer com a camisa do Barça. Ele foi campeão espanhol, mas para o zagueiro foi uma conquista sem graça. O motivo é que no ano passado sofreu grave contusão no joelho e só participou de 4 jogos da Liga. Edmílson voltou a jogar no final da temporada passada e, nesta, participou de toda a preparação do Barcelona. Dos sete jogos preparatórios que a equipe fez, só ficou de fora dos 5 últimos minutos de um deles e está confiante em finalmente começar sua trajetória no clube catalão. "Eu ganhei vários títulos pelo Lyon, entre eles duas Supercopas da França, mas essa disputa pelo Barcelona vai ser especial", disse. A contusão no joelho, garante o volante, está superada física e emocionalmente. "O joelho não me incomoda mais. Eu me machuquei logo depois de conseguir o objetivo de ser contratado por um clube grande da Europa. Tenho uma dívida comigo mesmo e vou quitá-la." Edmílson reconhece que a contusão, grave, o fez ficar em dúvida sobre se voltaria a jogar um futebol competitivo. "Foi um baque duro, mas que me ajudou a amadurecer como profissional e ser humano." O contratempo afastou Edmílson da seleção. Assim, seria normal que ele estivesse doido para voltar a ser chamado. "Olha, depois de tudo o que aconteceu, cada passo que dou é muito valioso. Hoje, só penso em voltar a jogar bem pelo Barcelona." A decisão começa às 17 horas (a Band transmite) e o Barça também terá Ronaldinho Gaúcho, Belletti, Silvinho e Deco. Os brasileiros do Bétis são Marcos Assunção, Edu e Ricardo Oliveira.