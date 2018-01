Barcelona é eliminado da Copa do Rei O falastrão técnico Louis Van Gaal sofreu nesta quarta-feira o primeiro baque no retorno ao Barcelona. O holandês que dispensou Rivaldo e encara com desdém o elenco milionário do Real Madrid assistiu impassível à derrota por 3 a 2 diante do Novelda, no primeiro compromisso oficial do time na temporada de 2002-03. A humilhação imposta pelo adversário da terceira divisão da Espanha significou a eliminação do Barça na Copa do Rei, a segunda competição mais importante do país. Van Gaal tem falado demais, não se cansa de exaltar suas proezas no futebol - que nem são tantas assim -, mas saiu de campo calado, por conta dos três gols marcados por Madrigal. O atacante foi o responsável por despachar o Barcelona logo na estréia da competição. Não serviram para nada os gols do brasileiro Geovanni e do argentino Riquelme. Se serve de consolo para Van Gaal, o Espanyol, também da cidade de Barcelona, foi desclassificado pelo Alicante (Série C), após a derrota por 1 a 0. O Santander caiu no duelo com o Real Union de Irun (Série B) por 3 a 2 e a Real Sociedad foi eliminada pelo Zaragoza por 3 a 1. O Real Madrid, com time reserva, não vacilou e fez a festa contra o San Sebastian de los Reyes, ao golear por 8 a 1. Os destaques foram Tote e Portillo, com três gols cada. Morientes e Solari completaram. O Atlético de Madri teve dificuldade, mas passou pelo Lanzarote por 2 a 1. Outros resultados: Burgos 0 x Celta de Vigo 1, Gramanet 0 x Mallorca 1, Barakaldo 1 x Alavés 3, Amurrio 1 x Athletic Bilbao 2, Corralejo 0 x La Coruña 0, Tarragona 0 x Valencia 1.