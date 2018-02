Barcelona é favorito em Osasuna O Barcelona segue sua caminhada rumo à recuperação no Campeonato Espanhol. A equipe tem, neste domingo, a missão de bater o modesto Osasuna, que luta apenas para não ser rebaixado. O jogo será na casa do rival, mas, mesmo assim, o Barcelona é favoritíssimo. O time da Catalunha está na 8.ª colocação, tem 30 pontos e pode ganhar mais uma posição nesta rodada. O Barça, que, até duas rodadas atrás, estava perto da zona de rebaixamento, melhorou bastante sua classificação. No último fim de semana, goleou o Bétis por 4 a 0 e resgatou a tranqüilidade, que, há meses, não existia no Camp Nou. A boa campanha na Copa dos Campeões, competição na qual a equipe já tem vaga praticamente assegurada nas quartas-de-final, teve papel fundamental para a volta da paz. O técnico Radomir Antic tem, porém, problemas para escalar o time. Não poderá contar com o holandês Philip Cocu, que ficará fora por pelo menos dois meses, com problemas nos ligamentos de um dos joelhos, e com o zagueiro Carlos Puyol, também contundido. O atacante Patrick Kluivert, um dos principais atletas da equipe, está se recuperando bem de dores musculares e deverá enfrentar o Osasuna. A rodada terá o importante confronto entre o Valladolid e o Real Sociedad, que luta para se manter nas primeiras posições. E um jogo que promete ser emocionante, Celta x Valencia, em Vigo. Ambos fazem boa campanha e lutam por um lugar na Copa dos Campeões da próxima temporada. Outros jogos: Atlético de Madrid x Málaga, Racing Santander x Deportivo La Coruña e Bétis x Sevilla.