Barcelona e Inter avançam às oitavas da Liga dos Campeões

Desta maneira, os campeões da Espanha e Itália se juntaram a outros gigantes de seus países, como o Real Madrid e o Milan, na fase dos 16 melhores times do campeonato continental.

Com a vitória, o Barça ficou no topo do grupo com 11 pontos, dois a mais que a Inter, que também nesta quarta-feira venceu por 2 x 0 o Rubin Kazan com gols de Samuel Eto'o e Mario Balotelli.

O Rubin ficou em terceiro no grupo, com seis pontos e passou à Liga Europa, enquanto o Dínamo, com cinco pontos, foi eliminado.

O Sevilla garantiu o primeiro lugar do Grupo G com uma vitória de 1 x 0 em casa sobre o Rangers, com um gol de pênalti marcado por Frederic Kanoute.

O time espanhol, que já havia se classificado para as oitavas-de-final, somou 13 pontos em seis jogos, quatro a mais que o Stuttgart, que ficou em segundo após bater o Unirea Urziceni por 3 x 1.

No Grupo H, também avançou o campeão grego Olympiakos Piraeus ao vencer por 1 x 0 o já classificado Arsenal, que se manteve em primeiro lugar. O Standard de Lieja ficou em terceiro ao empatar em 1 x 1 com o AZ Alkmaar, que ficou em último com quatro pontos.

O Olympique de Lyon goleou o Debreceb húngaro por 4 x 0, mas terminou em segundo no Grupo E, atrás da Fiorentina, que o superou com 15 pontos após o triunfo de 2 x 1 sobre o Liverpool, que já estava eliminado.

Na terça-feira, Bayern de Munique, Real Madrid, Milan e o CSKA da Rússia se classificaram às oitavas-de-final, assim como Girondins, Chelsea, Porto e Manchester United.

