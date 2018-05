Barcelona e Inter jogam pela vaga na Liga dos Campeões

No encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com a realização de oito jogos nesta quarta-feira (às 17h45, com estadao.com.br e rádio Eldorado/ESPN), a disputa mais acirrada pela classificação está no Grupo F. Os quatro times da chave ainda têm chances, o que deixa os favoritos Barcelona e Inter de Milão correndo risco de ficar fora.

O Barcelona lidera o Grupo F com 8 pontos. E joga por um empate nesta quarta-feira, quando viaja para a Ucrânia para enfrentar o Dínamo de Kiev, que tem cinco pontos e está em quarto lugar. No outro jogo da chave, a Inter de Milão recebe o Rubin Kazan - os dois times somam os mesmos seis pontos.

"Precisamos ter em mente que será uma partida bem difícil", afirma o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, ao falar sobre o duelo do Barcelona em Kiev. "É o jogo mais importante do ano, que marcará o nosso futuro. Não podemos ficar fora do torneio e temos de fazer de tudo para garantir a primeira posição do grupo", disse o técnico do time espanhol, Guardiola.

AS PARTIDAS DA RODADA Quarta-feira, 9 de dezembro 17h45 - Liverpool x Fiorentina 17h45 - Lyon x Debrecen 17h45 - Dínamo de Kiev x Barcelona 17h45 - Inter de Milão x Rubin Kazan 17h45 - Sevilla x Glasgow Rangers 17h45 - Stuttgart x Unirea 17h45 - Olympiacos x Arsenal 17h45 - Standard Liege x AZ Alkmaar

Do lado do Dínamo, a grande arma para vencer o atual campeão europeu e ficar com a vaga é o fator campo. A previsão é de que, no horário do jogo, a temperatura esteja abaixo de 0ºC. A aposta do técnico Valery Gazzaev é no experiente atacante Shevchenko, a maior estrela do time ucraniano.

Enquanto isso, a Inter tem uma parada dura diante do Rubin Kazan, equipe que surpreendeu o Barcelona em pleno Camp Nou e venceu por 2 a 1. Mas o técnico português José Mourinho já avisou que o time de Milão vai atropelar. "Não temos medo, somos melhores que o Rubin e acredito que vamos vencer", prometeu.

Mas os jogadores da Inter não estão tão otimistas assim quanto o treinador. "Precisamos mostrar mais na Liga dos Campeões, do começo ao fim da partida", avisou o atacante camaronês Samuel Eto’o, preocupado com a força do time russo.

RODADA

Nos outros jogos desta quarta-feira, estarão em disputa apenas mais duas vagas nas oitavas de final da competição. Uma no Grupo G, que já tem o Sevilla classificado. E outra no H, que tem vaga garantida apenas para o Arsenal. Já no E, os dois primeiros colocados estão definidos: Lyon e Fiorentina.

No Grupo G, a disputa está entre o Unirea e o Stuttgart, que se enfrentam nesta quarta-feira - o time romeno tem oito pontos, contra seis dos alemães. E no Grupo H, o Olympiacos, do técnico brasileiro Zico, depende apenas de um empate com o Arsenal para se classificar. Afinal, soma sete pontos e sofre ameaça do Standard Liege, que tem quatro e recebe o AZ Alkmaar.