Barcelona e Inter vencem e se classificam às oitavas

Dois dos principais favoritos ao título na Liga dos Campeões, Barcelona e Inter de Milão não deram chances para zebras nesta quarta-feira. Os espanhóis até foram surpreendidos pelo Dínamo de Kiev e iniciaram atrás no marcador, em Kiev, mas com tranquilidade buscaram a virada, venceram por 2 a 1 e asseguraram a primeira colocação do Grupo F. E atuando em Milão, a equipe italiana derrotou o Rubin Kazan por 2 a 0 e também se garantiu nas oitavas de final.

Os resultados deixaram o Barcelona com 11 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão. Mesmo com a derrota, o Rubin Kazan terminou em terceiro com seis pontos e se garantiu na Liga Europa, enquanto o Dínamo de Kiev acabou eliminado com cinco pontos.

O Dínamo precisava da vitória para se classificar e, mesmo diante da forte equipe espanhola, começou melhor a partida. Logo aos dois minutos, o gol saiu em falha de Victor Valdés: Artem Milevsky bateu falta da esquerda, sem força, e a bola passou embaixo do goleiro.

A derrota eliminaria o Barcelona da competição. Assim, a equipe espanhola passou a pressionar os donos da casa até chegar ao gol de empate, aos 32 minutos. Depois de cruzamento rasteiro de Abidal, o espanhol Xavi desviou de carrinho para as redes.

Apesar na necessidade da vitória, o Dínamo de Kiev foi encurralado no segundo tempo e pouco criou no setor ofensivo. O gol da virada do Barcelona veio já aos 41 minutos, em falta bem cobrada pelo argentino Lionel Messi.

Na outra partida da chave, a Inter de Milão fez valer o mando de campo e despachou o Rubin Kazan sem grandes problemas. O primeiro gol veio aos 31 minutos do primeiro tempo, após Marco Balotelli tocar de letra e o camaronês Samuel Eto'o bater sem defesas ao goleiro Sergei Ryzhikov.

Depois, seria a vez de Balotelli fazer o seu. O atacante bateu falta com força aos 20 da etapa final, a bola pegou efeito e morreu nas redes, definindo a classificação para a Inter.

Olympiacos bate Arsenal e passa na Liga dos Campeões

Fiorentina vira sobre Liverpool e garante ponta do grupo