Barcelona é investigado por contratação de Neymar

BARCELONA - O pagamento de 40 milhões de euros (54,75 milhões de dólares) feito pelo Barcelona à empresa do pai de Neymar como parte dos 57,1 milhões de euros desembolsados para contratar o jogador do Santos está sob investigação do Ministério Público espanhol por suspeita de desvio de recursos.

Neymar foi a principal contratação do Barcelona para esta temporada. O clube catalão desbancou a concorrência do rival Real Madrid para fechar com o brasileiro. Entretanto, os detalhes do contrato foram cercados de mistério e um membro do clube, Jordi Cases, que não recebeu uma resposta do Barcelona a um pedido por mais informações, entrou na Justiça contra o presidente do clube, Sandro Rosell.

O dirigente nega qualquer irregularidade, e o clube reagiu com irritação depois que o MP solicitou a abertura de um inquérito. O Barça afirmou que a contratação de Neymar foi "complexa" e um exemplo de "engenharia comercial", e que agiria com firmeza para defender a honra do clube e de seu presidente.

De acordo com a mídia espanhola, um acordo fechado entre o Barcelona e a N&N, empresa do pai de Neymar, garantiu ao clube catalão o direito de compra sobre o jogador em 2014 em troca do pagamento antecipado de 10 milhões de euros.

O valor do jogador seria 40 milhões de euros, mas se um dos lados rompesse o acordo, então os 10 milhões teriam de ser pagos como "cláusula de penalidade", o que a imprensa local diz que aconteceu uma vez que o Barcelona fechou a contratação um ano antes, em junho de 2013.

Outros 17,1 milhões de euros foram pagos ao Santos pela contratação do jogador, informou o Barcelona no mês passado. A legalidade do acordo está sendo investigada pelos promotores, que examinaram os contratos e as contas do clube, e acreditam que o Barcelona deve explicações.

A decisão final sobre a realização de uma audiência será tomada posteriormente por um juiz. No balanço de 2013 do Barcelona, não há qualquer menção ao pagamento da multa, apenas uma referência à contratação de Neymar, sem valor informado, de acordo com os promotores.

Em entrevista ao jornal catalão Sport, Neymar disse acreditar que não houve nada de irregular em sua transferência. "Sei que muita coisa está sendo falada sobre meu contrato. Eu falei com meu pai para ver o que estão falando exatamente. Meu pai foi quem assinou os contratos e nele eu confio totalmente", disse.

"Não há nada ilegal. De qualquer forma, se alguém duvida, deve perguntar ao meu pai porque estou concentrado em fazer o meu trabalho, que é jogar futebol."