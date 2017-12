Barcelona e Liverpool garantem vaga Barcelona e Liverpool estão nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol garantiu vaga, em cima da hora, ao bater o Galatasaray por 1 a 0, nesta terça-feira, em Istambul, pelo grupo B da competição. Os ingleses receberam a Roma, na mesma chave, e venceram por 2 a 0. O Barcelona jogou sem Rivaldo, poupado por contusão, e se garantiu com gol de Luis Enrique aos 12 minutos do segundo tempo. A equipe espanhola terminou a fase em primeiro lugar, com 9 pontos. A sorte do Liverpool foi definida com os gols de Litmanen e Heskey. Os britânicos ficaram com 7 pontos, ao lado da Roma, mas foram beneficiados no confronto direto (o jogo de ida, no estádio Olímpico, terminou 0 a 0). O Manchester United, já classificado no grupo A, cumpriu tabela em Portugal e derrotou o Boavista por 3 a 0 (gols de Blanc, Solskjaer e Beckham). O Bayern de Munique, também com a vaga assegurada, hospedou o Nantes e ganhou por 2 a 1. Jeremies e Pizarro marcaram para os donos da casa. Ahamada descontou para os franceses. A última rodada terá mais quatro jogos nesta quarta-feira: grupo C - Panathinaikos x Real Madrid e Sparta x Porto; grupo D - La Coruña x Bayer Leverkusen e Juventus x Arsenal.