Barcelona e Osasuna continuam na ponta Os dois times que lideram o Campeonato Espanhol venceram neste domingo e se distanciaram de seus perseguidores. O Barcelona venceu o Villarreal fora de casa e o Osasuna bateu o Malaga também longe de seus domínios e abriram cinco pontos do terceiro colocado. O Barça contou com a péssima atuação do zagueiro boliviano Peña para bater o Villarreal por 2 a 0. Nos dois gols a bola desviou no beque e traiu o goleiro: o primeiro, em cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho, e o segundo, em chute de longe de Deco. Embora tenha os mesmos 31 pontos que o Osasuna, o time catalão é o líder porque tem 17 gols a mais de saldo. O Osasuna, por sua vez, venceu o Malaga por 2 a 1, com gols de Webo e Valdo - Nacho descontou. Em Cadiz, o brasileiro Éwerthon, ex-Corinthians, marcou o gol da vitória do Zaragoza por 2 a 1 sobre o time local. Confira outros resultados deste domingo: Alaves 0 x 3 Mallorca, Espanyol 1 x 3 Valencia, Sevilla 0 x 2 La Coruña, e Racing Santander 2 x 2 Real Sociedad.