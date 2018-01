Barcelona e Real estréiam fora de casa As duas maiores forças da Espanha iniciarão a luta pelo título nacional em jogos fora de seus domínios. De acordo com a tabela da primeira rodada, divulgada nesta sexta-feira pela Federação Espanhola de Futebol, o Barcelona jogará contra o Alavés, em Vitória, e o Real Madrid terá pela frente o Cádiz, na cidade de mesmo nome. O Campeonato Espanhol terá início no dia 28 de agosto e terminará em 14 de maio de 2006, há menos de um mês da abertura da Copa do Mundo da Alemanha. Os outros confrontos da primeira rodada são: Valencia x Betis, Sevilla x Racing Santander, Celta x Málaga, Espanyol x Getafe, Athletic Bilbao x Real Sociedad, Mallorca x La Coruña, Atlético de Madrid x Zaragoza e Osasuna x Villarreal.