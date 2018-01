Barcelona e Real Madrid tropeçam O domingo não foi bom para os dois maiores times da Espanha. Barcelona e Real Madrid perderam seus jogos e viram o modesto Getafe assumir a liderança isolada do campeonato nacional, com sete pontos. Em Madri, o Barcelona fez 1 a 0 sobre o Atlético de Madri logo aos seis minutos de jogo, com Samuel Eto?o. Mas tomou o empate com Fernando Torres, aos 17, e Kezman, no primeiro minuto da segunda etapa. Com o resultado, o time catalão caiu para a oitava posição, com quatro pontos. O Atlético saiu da vice-lanterna para a nona, com os mesmos quatro pontos, mas um gol a menos de saldo. O Real Madrid, por sua vez, sofreu a segunda derrota consecutiva na competição ao cair por 1 a 0 diante do pequeno Espanyol. O único gol do jogo foi marcado Jarque, aos 23 do segundo tempo. O Real terminou o jogo com dois jogadores a menos - o zagueiro Sergio Ramos e o meia Júlio Baptista foram expulsos no segundo tempo. Robinho fez um jogo discreto e praticamente não fez nada de produtivo. O destaque da rodada foi o Getafe, que bateu o Alaves por 4 a 3, fora de casa, e assumiu a liderança. Os três gols do time derrotado foram marcados pelo brasileiro Nenê, ex-Paulista, Palmeiras e Santos. A rodada deste domingo teve ainda os seguintes resultados: Athletic Bilbao 1 x 2 Malaga Cadiz 1 x 1 Villarreal Celta Vigo 0 x 1 Racing Santander Osasuna 1 x 0 Sevilla Real Betis 0 x 0 Real Zaragoza