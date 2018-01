Barcelona e Sevilla empatam por 1 a 1 Barcelona e Sevilla empataram, nesta terça-feira à noite, por 1 a 1, no Camp Nou, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Reyes, de pênalti, abriu o placar para a equipe visitante aos nove minutos de jogo. Ronaldinho, aos 14 minutos da etapa final, empatou para o Barcelona. Mais de 80 mil torcedores assistiram à partida, que teve início às 0h05 (horário espanhol). Esta foi uma represália do Barça ao Sevilla, que se negou a antecipar o jogo para que o time cataláo pudesse utilizar todos seus titulares - o time teve cinco desfalquespor causa de compromissos de seleções no fim de semana.