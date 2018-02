Barcelona e Sevilla escapam de confronto na Copa do Rei Foram definidos nesta quinta-feira, através de sorteio, os confrontos das semifinais da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona jogará contra o Getafe, enquanto o Sevilla irá enfrentar o Deportivo La Coruña. As semifinais serão disputadas nos dias 18 de abril e 9 de junho, enquanto a final da Copa do Rei está marcada para 23 de junho. Favoritos, Barcelona e Sevilla só poderão se enfrentar numa eventual final. Os dois dividem atualmente a liderança do Campeonato Espanhol, com o mesmo número de pontos (53).