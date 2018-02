Barcelona e Valencia empatam por 1 a 1 Em um jogo nervoso, Barcelona e Valencia não passaram de um empate por 1 a 1 - gol de Ronaldinho Gaúcho -, em pleno Camp Nou, neste sábado. O resultado bem que poderia ter sido melhor para o líder do Campeonato Espanhol, que jogava em casa e contava com o apoio de um estádio completamente lotado. No entanto, o gol não saiu. Os jogadores começaram a ficar nervosos com a catimba do adversário. E, no primeiro erro, o Valencia não desperdiçou. Fiore marcou. O gol caiu como uma ducha de água fria nos jogadores do Barcelona. A situação ficou desesperadora depois que o goleiro Valdez se enrolou sozinho em uma saída de bola e precisou apelar para a falta - foi acertadamente expulso. Mesmo com um a menos, o Barça não desistiu. No primeiro lance, Ronaldinho recebeu dentro da área, esbarrou em um marcador e desabou. O juiz entendeu como pênalti. Ele mesmo bateu e empatou para o Barça. A partir daí, o que se viu foi um show de pancadaria e de cartões amarelos. E a partida acabou mesmo empatada, tanto na bola quanto nas discussões.