Barcelona empata com Levante, mas mantém liderança do Espanhol

VALÊNCIA - O Barcelona ficou no empate com o Levante, por 1 a 1, neste domingo, em Valência, mas manteve a liderança do Campeonato Espanhol graças ao tropeço do Atlético de Madrid diante do Sevilla. No entanto, o time catalão viu a aproximação do Real Madrid, que agora está a apenas um ponto das duas equipes.

Se vencesse o Levante, o Barcelona poderia abrir dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e se isolar na ponta. No momento, o time catalão continua empatado em pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Neste domingo, o Barcelona entrou em campo pela primeira vez sem Neymar, que sofreu uma contusão no tornozelo direito na última quinta-feira, em jogo contra o Getafe pela Copa do Rei, e ficará de três a quatro semanas em recuperação. Com o pé imobilizado, o atacante brasileiro postou uma foto nas redes sociais enquanto assistia o time enfrentar o Levante pela tevê da sua casa.

Apesar da ausência de Neymar, o Barcelona contou com Messi durante os 90 minutos. Mas o astro argentino, que voltou recentemente de grave lesão muscular, não foi capaz de levar o time à vitória sobre o Levante, que vem fazendo boa temporada - está em 11.º lugar no Campeonato Espanhol.

Jogando em casa, o Levante saiu na frente com o gol de Vyntra logo aos 10 minutos. O empate veio aos 19, após cobrança de escanteio que Piqué aproveitou de cabeça. Na parte final do jogo, o Barcelona pressionou bastante, mas as chances mais perigosas vieram nos contra-ataques do time de Valência.