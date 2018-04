Barcelona empata com Valladolid graças a gol de Ronaldinho Com um gol de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona empatou em 1 x 1 com o Real Valladolid nesta quinta-feira e segue em segundo lugar no Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o Valladolid abriu o placar aos 16 minutos com Joseba Llorente. Mas Ronaldinho empatou ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, após receber bom passe de Xavi. O Barça tem 21 pontos, quatro a menos que o líder Real Madrid, depois de 10 rodadas. No outro jogo do Espanhol nesta quinta, Espanyol e Real Murcia ficaram no 0 x 0.