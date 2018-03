Barcelona empata e conquista o título Com o empate por 1 a 1 com o Levante, neste sábado no campo do adversário, o Barcelona conquistou, por antecipação, o título espanhol. Eto?o, o artilheiro da competição com 24 gols, fez o gol de empate do Barça no segundo tempo. O gol do Levante foi marcado por Rivera, na etapa inicial. O Barcelona atuou sabendo do empate do Real Madrid com o Sevilla por 2 a 2. O Barça tem agora 82 pontos, contra 76 do concorrente, mas leva vantagem no confronto direto.