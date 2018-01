Barcelona empata e dá chance ao Real O Barcelona só empatou neste sábado contra o Numancia por 1 a 1 e dá a chance ao Real Madrid para que diminua a diferença na classificação do Campeonato Espanhol deste ano. Como o Barcelona soma agora 58 pontos, o Real, se vencer o La Coruña, chegará aos 53 pontos. A tragédia poderia ter sido maior. É que o primeiro gol da partida foi do Numancia, aos 44 minutos do primeiro tempo, com Juanlu, de bicicleta, numa falha do goleiro Valdez. O empate do Barcelona saiu aos 2 minutos do segundo tempo, com Rafa Marques. Os outros jogos já realizados até o momento neste sábado terminaram com os seguintes placares: Espanyol 2 x 1 Albacete e Mallorca 1 x 2 Levante.