Barcelona empata e desperdiça chance de abrir vantagem Em partida adiada da 15.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona desperdiçou a chance de abrir uma vantagem de três pontos na liderança do torneio ao empatar nesta quarta-feira com o Betis por 1 a 1, no Estádio Manuel Ruiz de Lopera, em Sevilha. A partida, que deveria ter acontecido em dezembro, foi remarcada por causa da disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Com o resultado, a equipe dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, Belletti, Sylvinho, Thiago Motta, Edmílson e Deco (naturalizado português), está no topo da tabela do Nacional com 39 pontos, um a mais que o Sevilla e Real Madrid, que dividem o segundo posto na classificação. O Betis segue na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos. Precisando vencer para deixar a incomoda antepenúltima colocação no Espanhol, o Betis partiu para cima dos rivais e abriu o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Marcus Assunção, o defensor Victoriano Nano cabeceou para trás e o brasileiro Robert completou, também de cabeça, para o fundo das redes do goleiro Víctor Valdés. O Barcelona só conseguiu chegar ao empate na etapa complementar. Aos 16 minutos, Deco cobrou escanteio na área e o zagueiro mexicano Rafa Márquez completou para deixar tudo igual no marcador.