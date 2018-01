Barcelona empata em amistoso no Japão O Barcelona iniciou, neste sábado, sua série de jogos no Japão com um empate com o Yokohama Marinos em 1 a 1, em Yokohama. A partida marcou a estréia do meia Ronaldinho Gaúcho nesta temporada - o brasileiro se reapresentou ao clube catalão no início desta semana, depois de um mês de férias. O gol do Barcelona foi marcado por Xavi e Kurihara empatou para os japoneses. Em Tóquio, outras duas forças do futebol europeu jogaram neste sábado contra times do Japão. Com dois gols do atacante Wayne Rooney, o Manchester United bateu o Urawa Reds por 2 a 0. O Bayern de Munique teve mais facilidade e derrotou o Jubilo Iwata por 3 a 1, com dois gols de Michael Ballack e um de Guerrero. Ryoichi fez para o Jubilo.