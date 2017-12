Barcelona encara o ídolo Michael Laudrup O Barcelona reencontrará nesta quinta-feira, no confronto com o Brondby, em Copenhague, pela Copa da Uefa, um dos grandes ídolos de sua história. O técnico da equipe dinamarquesa é Michael Laudrup, que era o maestro do time que ganhou quatro títulos espanhóis seguidos, sob a direção do técnico holandês Johan Cruyff, e ficou conhecido como ?Dream Team?. Fiel ao seu estilo discreto, Laudrup disse que não sente nenhuma emoção especial por enfrentar o Barça. ?Minha cabeça está só no meu trabalho aqui no Brondy.? O lateral Dan Johansen deixou claro que Ronaldinho Gaúcho é o jogador a ser parado. E revelou que pretende utilizar métodos nada elogiáveis para tentar cumprir sua missão. ?Vou marcá-lo forte desde o início e logo de cara vou derrubá-lo para impor respeito?, disse o jogador do Brondby. O Barcelona vive seu melhor momento na temporada. Ganhou os últimos cinco jogos no Campeonato Espanhol ? o último foi contra o Valencia, fora de casa. Pressão - A Inter de Milão jogará fora de casa contra o Sochaux abalada por ameaças feitas pelos torcedores ao atacante Vieri e ao zagueiro Cannavaro. Bombas caseiras foram lançadas contra o restaurante que pertence a Vieri e contra um do qual Cannavaro era sócio até há pouco tempo. ?Vieri, a tolerância acabou. Você não merece o nosso apoio, porque não liga para nosso sofrimento. E agora você vai começar a pagar por isso?, dizia um bilhete encontrado pela polícia. Outros jogos da Copa da Uefa: Valerenga x Newcastle; Groclin x Bordeaux; Spartak Moscou x Mallorca; Olympique x Dnipropetrovski; Parma x Genclerbirgli; Perugia x PSV; Auxerre x Panathinaikos; Celtic x Teplice; Galatasaray x Villarreal; Brugges x Debrecen; Liverpool x Levski; Valencia x Besiktas; Benfica x Rosenborg.