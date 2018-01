Barcelona encara Sevilla à meia-noite Júlio Baptista viverá nesta quarta-feira uma experiência inédita em sua carreira: disputará uma partida que começará à 0h05. Foi este o horário escolhido pela direção do Barcelona para a partida (19h05 em Brasília) contra o Sevilla pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. ?Para mim é uma novidade. Já joguei em muitos horários, mas nunca à meia-noite. O pessoal daqui também estranhou, mas temos de jogar e pronto. O duro vai ser passar o tempo na concentração até chegar a hora do jogo?, disse nesta segunda-feira à Agência Estado, quando chegava ao hotel em que a delegação do Sevilla estava hospedada. O começo da aventura de Júlio Baptista no futebol espanhol está sendo melhor do que a encomenda. Há pouco menos de um mês no clube, ele já conquistou a torcida e o treinador, Joaquín Caparrós. Seu prestígio com o técnico é tão grande que ele mudou o esquema de jogo para aproveitar melhor suas características. ?Cheguei aqui jogando mais atrás, mas fiz quatro gols nos cento e poucos minutos que joguei nos amistosos da pré-temporada e aí o treinador resolveu me dar mais liberdade para ir ao ataque. E domingo tive a felicidade de fazer o gol da nossa vitória sobre o Atlético de Madrid.? Segundo o ex-jogador do São Paulo, o time joga com três volantes. Ele cuida da marcação pelo meio e Gallardo e Casquero cuidam do combate pelas laterais. Quando a equipe recupera a bola, ele tira proveito de seu vigor físico para se projetar ao ataque. ?O jogo aqui é muito mais rápido do que aí no Brasil, tem de dar no máximo dois toques na bola. É preciso saber o que fazer antes de receber a bola. Mas estou me adaptando bem e aos poucos ainda vou melhorar.? Além da velocidade do jogo, Júlio Baptista teve de enfrentar outro obstáculo em seus primeiros dias na Espanha: a onda de calor no continente, que o fez treinar sob temperaturas muito elevadas. ?Teve dia que fez 45 graus. Mas agora o calor já diminuiu bem.? Assim que chegou, ele morou uns dias na casa de Daniel, o lateral-direito da seleção Sub-20 que chegou ao clube no início do ano, vendido pelo Bahia. Mas agora já tem sua própria casa. ?Estou instalado. O clube me paga um apartamento e minha mãe (Wilma) chegou aqui domingo retrasado. Está tudo bem e estou gostando muito da cidade. As pessoas me receberam muito bem, são bastante calorosas. O pessoal aqui é parecido com o povo aí do Brasil.? Sua mãe estava no estádio domingo, quando ele marcou o único gol do jogo contra o Atlético de Madrid. E marcará presença em todos os jogos que o time fizer em casa. ?Minha mãe não perde um jogo meu, é minha fã de carteirinha?, brincou. Apesar da distância, ele continua ligado no que acontece no Campeonato Brasileiro. ?Sei que o São Paulo está em terceiro lugar, atrás do Santos e do Cruzeiro, e que o Coritiba está em quarto. Vou torcer para o time ser campeão.? A distância para o Brasil diminuiu a partir desta segunda-feira, quando passou a ter conexão rápida de internet em sua casa. ?Faz pouco tempo que instalaram telefone no meu apartamento. E nesta segunda-feira foi um pessoal lá para colocar a internet rápida. Agora vai ficar mais fácil eu me informar sobre o Campeonato Brasileiro e entrar em contato por e-mail com os meus amigos do São Paulo.?