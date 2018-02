Barcelona encara Valencia para se aproximar do Real

Em sua luta para se aproximar do Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona terá pela frente neste sábado um adversário em crise e que é dirigido por um ex-jogador que foi muito importante para a história do clube: o Valencia, que tem como técnico o holandês Ronald Koeman - autor do gol do título da Liga dos Campeões de 1992, na final contra a Sampdoria. O Barça está em segundo lugar, com 31 pontos, quatro a menos que o Real. E o Valencia, que ocupa a sétima posição, com 25 pontos, atravessa um péssimo momento. Ficou em último lugar em sua chave na primeira fase da Liga dos Campeões, não conseguindo vaga nem mesmo na Copa da Uefa, e é o time que sofreu mais gols em casa no Campeonato Espanhol. Para piorar, não terá o seu principal jogador: o atacante David Villa, que está machucado. Ronaldinho Gaúcho parece ter se livrado da ameaça de ficar no banco de reservas. Titular nos dois últimos jogos, ele foi muito elogiado nesta sexta pelo técnico Frank Rijkaard por seu empenho nos treinos. O camisa 10 formará o ataque com o argentino Messi e o camaronês Eto'o. "Sabemos que o Valencia vive um momento difícil, mas temos certeza de que eles entrarão em campo muito motivados para sair desta má fase", disse Rijkaard. O jogo começa às 19 horas (de Brasília). A 16.ª rodada começa duas horas antes, com o duelo entre o Espanyol, quinto colocado, com 27 pontos, e o lanterna Levante, que soma apenas 7 pontos em 15 jogos.