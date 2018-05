Barcelona enfim é campeão mundial, graças a gol de Messi

O Barcelona enfim pode dizer é campeão mundial. Venceu de virada o Estudiantes por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou o Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez, após duas derrotas nas decisões anteriores (uma pela extinta Copa Intercontinental). Messi, mais uma vez, foi a estrela da conquista, ao marcar, de peito, o gol da vitória.

Forte candidato ao título de melhor do mundo no prêmio que será entregue na segunda-feira (21), em cerimônia da Fifa, o argentino se destaca pelo feito. Pelo desempenho em campo, fiou difícil apontar o melhor, pois todos os jogadores e times tiveram altos e baixos no jogo em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida foi bastante equilibrada - sem violência - e o time espanhol só teve um controle maior da partida depois de conseguir empatar no tempo normal, quando Pedro fez o gol, aos 43 minutos do segundo tempo.

Antes disso, o domínio foi maior do Estudiantes, sempre chegando com perigo nos contra-ataques - fez seu gol quando Diaz cruzou da direita, uma bola longa e alta, para Mauro Boselli cabecear entre Puyol e Abidal, sem chances de defesa, aos 36 minutos do primeiro tempo.

O gol de Messi, no começo do segundo tempo da prorrogação (aos quatro minutos) foi possível graças a um ótimo cruzamento do lateral-direito brasileiro Daniel Alves. A festa do time espanhol foi acompanhada pelos torcedores locais. A conquista consolida assim a hegemonia do time espanhol no futebol mundial em 2009.

OS ÚLTIMOS CAMPEÕES 2005 - São Paulo 2006 - Internacional 2007 - Milan (ITA) 2008 - Manchester United (ING) 2009 - Barcelona (ESP)

PRÊMIOS

Por marcar o gol do título, Messi saiu de campo com o prêmio de melhor jogador do torneio, superando Verón (Estudiantes), eleito o Bola de Prata, e Xávi, também do Barcelona, o Bola de Bronze. Outro que sai com um troféu é o atacante brasileiro Denilson, do Pohang Steelers, com a Chuteira de Ouro, por ter sido o artilheiro do torneio, com quatro gols marcados em três partidas disputadas - o vice artilheiro foi Benítez, do Estudiantes, com dois gols, empatado com Messi e Hayne, do Auckland.

ESTUDIANTES 1 BARCELONA 2 Albil; Cellay, Ré (Rojo ), Desábato e Díaz ; Clemente Rodríguez , Braña, Verón e Leandro Benítez (Sanchez); Enzo Pérez (Nuñez) e Boselli. Técnico: Alejandro Sabella. Valdés ; Daniel Alves, Piqué, Puyol e Abidal; Xavi, Keita (Pedro), Busquéts (Touré) e Messi ; Ibrahimovic e Henry (Jeffren). Técnico: Pep Guardiola. Gols: Boselli, aos 36 minutos do primeiro tempo, Pedro, aos 43 minutos do segundo tempo, e Messi, aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação; Público: 43.050 espectadores; Renda: não disponível; Árbitro: Benito Archundia (MEX); Local: Estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos).

Kamran Jebreili/AP

O capitão Puyol ergue a taça de campeão mundial e os jogadores do Barcelona comemoram a vitória