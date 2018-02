Barcelona entra na disputa por Robinho O Barcelona deixa claro: Robinho está sendo observado pelo clube espanhol. Em entrevista à Agência Estado, o presidente da equipe, Joan Laporta, afirmou que "ainda seria precipitado" falar sobre algo concreto entre o jogador e o clube, mas reconheceu que o Barcelona não exclui ter o atacante do Santos em algum momento no futuro. "Robinho é um grande jogador e é verdade que sempre nos interessou. É um jogador que sempre tivemos sua evolução acompanhada de perto. Sua presença ainda no Santos é pelo menos uma referência para nós. Hoje, não há nada concreto, mas confiamos que em algum momento tocaremos sobre o tema", afirmou Laporta, que deixa claro que não existe um contato neste momento entre o clube e o jogador. Rumores no início da temporada européia indicavam que o atacante teria sido procurado pelo Real Madrid. Mas os cartolas do clube da capital espanhola afirmam que não há uma decisão por enquanto sobre um contrato. Questionado sobre a possibilidade de atuar já em 2005, o diretor esportivo do clube, Emilio Butragueno, evitou dar uma resposta. "O futebol é imprevisível", disse.