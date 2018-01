Barcelona envia ao Palmeiras proposta para contratar Yerry Mina

O Barcelona voltou a procurar o Palmeiras para antecipar a chegada do zagueiro Mina ao clube. O diretor de futebol do time paulista, Alexandre Mattos, afirmou nesta quarta-feira que a primeira atitude foi a de negar a investida, porém nos próximos dias a cúpula alviverde vai se reunir com o colombiano para avaliar se a vontade dele é permanecer ou não no Brasil.

O contrato de Mina com o Palmeiras vai até maio de 2021. O acordo tem uma cláusula de preferência de compra do Barcelona por cerca de R$ 35 milhões após a Copa do Mundo da Rússia. "É verdade que o Barcelona veio atrás do Mina, oferecendo mais um recurso financeiro. Mas é verdade que o Palmeiras quer o Mina aqui", disse Mattos nesta quarta-feira.

O zagueiro retorna ao Brasil na sexta-feira para iniciar a pré-temporada e vai se reunir com a diretoria para avaliar a situação. "Vamos esperar ele chegar em São Paulo e aí vamos conversar. Se o Palmeiras ficar satisfeito com alguma situação para ele ir antes, ele vai antes. Caso contrário, ele fica com a gente", afirmou. Mina chegou ao Palmeiras em 2016.

A janela de transferências no mercado europeu reabriu em 1º de janeiro e fica aberta até o fim do mês. Se o Palmeiras perder Mina para o Barcelona, deve procurar outro zagueiro. As opções atuais para a posição são Pedrão, Emerson Santos, Edu Dracena, Luan, Juninho e Antônio Carlos. Thiago Martins também se apresentou para a pré-temporada, mas deve ser negociado por empréstimo com o Bahia.