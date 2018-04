Barcelona envia diretores à Inglaterra para contratar Coutinho

O Barcelona está focado na contratação de Philippe Coutinho para substituir a vaga deixada por Neymar no elenco catalão. Segundo informações de dois veículos espanhóis, Mundo Deportivo e Sport, uma comitiva formada por três dirigentes está na Inglaterra tentando convencer o Liverpool a negociar seu principal jogador.

O diretor-geral Óscar Grau e os diretores de futebol Raül Sanllehí e Javier Bordas vão oferecer 90 milhões de euros (R$ 332,4 milhões) pelo brasileiro, mas esse valor pode chegar até os 120 milhões de euros (R$ 442 milhões), quantia próxima a pedida pelo Liverpool para começar a conversar sobre uma possível transação. Lembrando que na Inglaterra não existe multa recisória em contratos.

Ainda segundo o jornal AS, o Barcelona estaria disposto a incluir alguns jogadores de seu time, como André Gomes e Rafinha, para fechar o negócio. O nome de Coutinho já era apontado como reforço do Barcelona antes mesmo da saída de Neymar do clube.

Na Inglaterra, a imprensa afirma que meia, destaque na renovada seleção brasileira de Tite, não é contra uma possível troca de ares, mas quer que os dois times se acertem financeiramente. Desta forma, o brasileiro não teria sua imagem no Liverpool, onde é ídolo, arranhada.

Depois de ter recebido 222 milhões de Euros (R$ 821 milhões de reais) do Paris Saint-Germain, o Barcelona também olha para outros nomes na intenção de se reforçar para a temporada 2017/2018. O atacante Dembele, do Borussia Dortmund, e meia Seri, do Nice são dois jorgadores observados.