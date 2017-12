Barcelona espera novo show de Ronaldinho Um novo show de Ronaldinho Gaúcho no Estádio Camp Nou: é isto que espera a torcida do Barcelona no clássico de amanhã contra o Deportivo La Coruña. Depois de ter encantado a platéia com uma jogada sensacional no final da vitória de 2 a 1 sobre o Milan, terça-feira, pela Copa dos Campeões, Ronaldinho caiu de vez nas graças dos catalães e já é visto como um semideus na cidade. Na partida mais importante da 10.ª rodada do Campeonato Espanhol, as duas equipes se enfrentam em situações distintas: o Barcelona lidera com folga e está em boa fase na Copa dos Campeões; o Deportivo se arrasta no torneio e ocupa o último lugar em seu grupo na competição continental, além de ter perdido o volante Mauro Silva, contundido. O Barcelona tem tudo para ampliar a vantagem, atualmente de 6 pontos, sobre o Sevilla, e manter a invencibilidade no campeonato. Além disso, a equipe catalã conta com o atacante camaronês Eto´também em boa fase (ele é o líder da artilharia, com 8 gols). Mas alguns jogadores, como Puyol e Xavi, pedem cautela, lembrando que o Deportivo tem uma defesa sólida. Há, ainda, o fato de o time galego ter um bom retrospecto no Camp Nou: nos últimos 5 jogos, obteve obteve 3 vitórias. No La Coruña o clima é de crise. Jogadores como Sergio e Scaloni sugerem uma mudança de "atitude" da equipe, que está com um futebol muito "previsível". No outro jogo de amanhã, o Albacete recebe o Betis.