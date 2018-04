Barcelona está otimista sobre condição de Messi para enfrentar PSG

O melhor jogador do mundo está lutando para se recuperar de um estiramento no tendão da perna, ocorrido no jogo de ida das quartas de final, em Paris, na semana passada, que terminou 2 x 2. O argentino ficou fora da vitória do Barça contra o Real Mallorca por 5 x 0 no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

No entanto, o Barça disse que ele treinou no mesmo ritmo que seus companheiros de equipe nesta terça-feira, junto ao colega de ataque Pedro e ao lateral brasileiro Adriano, que também estão voltando de lesão.

"Um jogador que está trabalhando normalmente sob as ordens do treinador ... é Leo Messi", disse o clube em seu site (www.fcbarcelona.es).

Roura, substituto do técnico Tito Vilanova, que está se recuperando de um tratamento de câncer, disse em entrevista coletiva que o Barça vai esperar até outro treinamento, na manhã de quarta-feira, para tomar uma decisão final sobre a participação de Messi.

"As sensações são boas, mas para última análise vamos ter que esperar e ver como ele se sente e o que dizem os médicos", disse Roura em resposta a uma série de perguntas sobre o atacante argentino.

"Se ele jogar, será porque ele está em boa forma", acrescentou. "As horas antes do jogo serão muito importantes para avaliar como as coisas estão indo."

Messi foi artilheiro da principal competição europeia de clubes nas últimas quatro temporadas e tem oito gols nesta edição, um atrás do artilheiro Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

(Reportagem de Iain Rogers)