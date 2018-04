Barcelona estréia com vitória na Copa do Rei

Tentando apagar a derrota para o Getafe pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona estreou com uma boa vitória na Copa do Rei, diante do fraco Alcoyano, por 3 a 0, nesta terça-feira. Os gols da vitória do Barcelona foram marcados por Thierry Henry, Gudjohnsen e Bojan, fazendo com que a pressão para que o técnico Frank Rijkaard seja demitido diminua. Confira os outros jogos desta terça-feira: Denia 1 x 1 Sevilla Hercules 2 x 2 Athletic Bilbao