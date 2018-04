Barcelona exibe novo uniforme e homenageia Catalunha

BARCELONA - O Barcelona exibiu nesta terça-feira os seus dois principais uniformes para a próxima temporada do futebol europeu e a principal novidade foi a camisa número 2, agora com listras verticais em amarelo e vermelho, em uma homenagem à Catalunha, região cuja bandeira possui as mesmas cores.

Já o uniforme principal trouxe gola em V em amarelo e apostou no seu visual clássico, com tom mais escuro das cores azul e grená na camisa verticalmente listrada. Já a manga adotou um degradê, adotado também na criticada camisa número 2 usada nesta temporada, esta última de gosto duvidoso misturando amarelo e laranja.

Na foto que publicou em seu site oficial, o Barcelona exibiu Thiago Alcântara, Piqué e Xavi usando a camisa principal de jogo, enquanto Messi, Iniesta e Puyol posaram com o uniforme listrado em amarelo e vermelho.

O Barcelona apresentou a sua nova camisa antes de disputar as suas últimas três partidas desta temporada. Campeão nacional por antecipação, o time enfrentará o Espanyol no próximo domingo, pela penúltima rodada deste Campeonato Espanhol, e depois voltará a pegar o rival no próximo dia 29, na final da Copa Catalunha, antes de fechar a sua participação no maior torneio do seu país diante do Málaga, em 1.º de junho.