Barcelona fará amistoso em Oslo durante pré-temporada

O amistoso contra o Valeranga será o segundo da história recente entre os dois times, que já se enfrentaram na pré-temporada de 2010/2011. Na ocasião, Guardiola era o técnico do Barcelona, que venceu por 4 a 2.

Desta vez a partida será comemorativa pelo aniversário de 100 anos do Valeranga. O jogo será na casa da equipe, em Oslo, o Ullevaal Stadium, que tem capacidade para cerca de 25 mil pessoas. O rival do Barcelona estará no meio da temporada, que na Noruega começa em março. Atualmente o time ocupa o 15.º e penúltimo lugar no campeonato nacional.

Este é o segundo amistoso confirmado do Barcelona para a pré-temporada. A equipe também havia anunciado que enfrentará o Bayern numa partida de caráter beneficente no dia 24 de julho, em Munique. O confronto ganhará o nome de "Copa Uli Hoeness", em alusão aos 60 anos de idade comemorados pelo presidente do Bayern de Munique.