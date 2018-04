Barcelona faz 4 x 0 no Rayo com dois gols de Alexis

O Barça sofreu sua primeira derrota na liga no último sábado, 1 x 0 diante do Getafe, e ficou seis pontos atrás do líder Real Madrid.

Jogando em casa, o Barcelona abriu o placar com Alexis aos 29 minutos, e o próprio chileno ampliou aos 41, antes de o atacante David Villa fazer 3 x 0 ainda antes do intervalo.

Lionel Messi arrancou pelo lado direito e marcou seu 16o gol no campeonato no segundo tempo.

A partida foi antecipada devido à participação do Barça no Mudial de Clubes, no Japão, em dezembro.