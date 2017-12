Barcelona faz economia com salários O novo elenco do Barcelona já representa para o clube um economia de cerca de US$ 15 milhões anuais em pagamento de salários, em relação ao time da temporada passada. Com exceção de Ronaldinho Gaúcho, todos os jogadores contratados ganham salários mais baixos do que aqueles que deixaram o clube. Na temporada 2002/2003, o Barça teve prejuízos de US$ 60 milhões.