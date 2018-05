Barcelona faz 'graça' em pênalti e aplica goleada no Celta no Espanhol

Após sair na frente e ceder o empate no primeiro tempo, o Barcelona fez com que um jogo truncado virasse um verdadeiro passeio no segundo tempo e goleou o Celta de Vigo por 6 a 1, neste domingo, no Camp Nou, com três gols de Suárez e mais uma bela apresentação de Neymar e Messi.

O time catalão chegou à marca de 30 jogos consecutivos sem derrota e manteve a distância de três pontos em relação ao Atlético de Madrid na liderança do Campeonato Espanhol após 24 rodadas. E isso com um jogo a menos do que os rivais. O Celta de Vigo é o oitavo colocado, com 35 pontos.

A partida parecia truncada no primeiro tempo, que terminou empatado por 1 a 1, mas quem tem Messi, Suárez e Neymar em campo pode tirar um espetáculo de onde menos se espera. No repertório do trio, dribles desconcertantes, golaços e até mesmo cobrança de pênalti ensaiada.

Em um primeiro tempo bastante disputado, Messi abriu o placar para o Barcelona aos 27 minutos em cobrança de falta, o 16.º desta maneira no Campeonato Espanhol, superando recorde de Ronaldinho. No entanto, dez minutos mais tarde o Celta buscou o empate em cobrança de pênalti de Ghidetti.

Após ir para o intervalo com o empate, o Barcelona voltou com fome de bola para a segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Suárez acertou a trave. Um pouco depois, mandou para as redes. Aos 13, o uruguaio recebeu de Messi e bateu na saída do goleiro para recolocar os donos da casa à frente no marcador.

O Barcelona ainda levou alguns sustos, mas se segurou antes de começar o show. Aos 30 minutos, Neymar e Messi tramaram ótima jogada e Suárez fez 3 a 1. Sete minutos mais tarde, Messi partiu para cima do marcador com um drible desconcertante na área e foi derrubado. Pênalti.

Na cobrança, Messi e Suárez protagonizaram um lance que ficará eternizado. O argentino partiu para bater, mas deu uma assistência. O camisa 10 rolou para a direita e Suárez chegou batendo forte e fez o quarto.

A poucos minutos do fim, ainda cabia mais. Rakitic recebeu de Suárez, aos 40, e fez de cobertura. Já nos acréscimos, o uruguaio deu mais uma assistência, desta vez para Neymar dominar e bater por cima do goleiro e fechar o placar em 6 a 1.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Barcelona pode ampliar ainda mais o seu domínio na competição, pois encara o Sporting Gijón na próxima quarta-feira em partida válida pela 16.ª rodada, que foi adiada por conta da participação do time catalão no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro do ano passado.