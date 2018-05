Barcelona fecha ano com empate em duelo no Kuwait

O Barcelona não pôde contar com Messi, Iniesta e Xavi, que foram até Zurique para participar do evento de premiação desta segunda-feira dos melhores do mundo da Fifa. Eles são finalistas do prêmio ao lado de Kaká e Cristiano Ronaldo, ambos do Real Madrid. O lateral brasileiro Daniel Alves, que concorre a uma vaga no time ideal da Fifa na premiação, também foi para Suíça e não participou do amistoso no Kuwait.

Com o time desgastado pelo jogo contra o Estudiantes e pela maratona de viagens, o técnico Josep Guardiola optou por levar a campo uma equipe recheada de reservas. As maiores novidades foram a presença do brasileiro Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, e o retorno do zagueiro Gabriel Milito. O lateral-esquerdo brasileiro Maxwell também atuou pelo Barcelona.

Em campo, o time espanhol só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos da etapa final, depois de um belo toque por cobertura de Bojan. Porém, a equipe da casa obteve o empate nos acréscimos no tempo normal, com um gol de Zafiri, definindo o 1 a 1 no placar.