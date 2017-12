Barcelona fica no empate com Celta: 1 a 1 Mesmo jogando em casa, o Barcelona teve dificuldades para empatar por 1 a 1 com o Celta de Vigo, neste domingo, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Jesus Jesuli abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, mas Cocu empatou a partida aos 25 da etapa complementar. Com o resultado, o time da casa aparece em nono lugar, com 24 pontos, 15 a menos que o líder e rival Real Madrid.