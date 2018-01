Barcelona ficará 10 dias sem Eto´o Depois da derrota para o rival Real Madrid no clássico de domingo, por 4 a 2, o Barcelona recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Perderá o seu artilheiro, o atacante camaronês Samuel Eto´o, por apenas 10 dias - a avaliação inicial dos médicos é de que ele poderia ficar longe dos gramados por até 2 meses. Eto´o sofreu a contusão aos 32 minutos do segundo tempo da partida contra o Real, quando foi dar um passe e caiu sozinho no gramado. A avaliação inicial é que ele tinha sofrido uma ruptura no menisco do joelho direito. Mas a ressonância magnética realizada nesta segunda-feira apontou apenas uma inflamação no local. "O jogador padece de uma inflamação na inserção capsular do menisco. Fará reabilitação e não jogará em dez dias", diz o boletim médico divulgado pelo Barcelona. Assim, Eto?o perderá apenas os dois próximos jogos do Campeonato Espanhol: contra Getafe e Malaga. Faltando 7 rodadas para o final da competição, o Barcelona lidera com 6 pontos de vantagem sobre o Real Madrid.