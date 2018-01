Barcelona ganha a 14.ª na Espanha O Barcelona ganhou sua 14.ª partida (em 19 jogos) no Campeonato Espanhol desta temporada, neste domingo. Fez 1 a 0 na Real Sociedad (13.ª), gol do camaronês Eto?o, e manteve a vantagem na classificação da competição, chegando aos 45 pontos. A segunda posição está sendo disputada entre o Real Madrid (que ainda joga neste domingo) e o Valencia, que pode perder o lugar porque empatou em 0 a 0 com o Osasuña e está com somente um ponto de diferença (tem 36 pontos). Os outros resultados da rodada: Albacete 0 x 0 Racing Santander; Athletic Bilbao 1 x 1 Espanyol; La Coruña 1 x 1 Numancia; Levante 2 x 4 Villareal e Bétis 2 x 0 Mallorca.