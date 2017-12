Barcelona ganha do Atletico Madri: 3 a 1 O Barcelona venceu o Atletico Madri por 3 a 1, neste domingo, e já soma 40 pontos no Campeonato Espanhol, mantendo-se na quarta colocação. Saviola abriu o placar e Demis Nikolaidis empatou. Ainda no primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho e Luis Garcia deram números finais ao marcador. Real Madrid x Valencia fecha a 24ª rodada.