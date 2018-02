Barcelona ganha do vice-líder Osasuna Com dois gols do camaronês Samuel Eto?o e um de Giuly, o Barcelona venceu o Osasuna, em casa, por 3 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time catalão com 13 pontos, na quinta colocação. O Osasuna tem 15 e é o vice-líder, com o mesmo número de pontos do Real Madrid, mas um jogo a mais e oito gols a menos de saldo. No outro jogo deste sábado, o Sevilha (quarto colocado, com 14 pontos) bateu o Alaves (18.º, com seis) por 2 a 0, com gols do brasileiro Adriano e de Maresca.