Barcelona ganha e fica perto de recorde do Real Madrid

CATALUNHA - O título do Campeonato Espanhol já foi conquistado há duas rodadas, mas o Barcelona não quer saber de muita festa e ainda corre atrás de um último objetivo na temporada. Neste domingo, mesmo fora de casa, pela 37.ª e penúltima rodada, o time azul-grená ganhou o clássico catalão contra o Espanyol por 2 a 0 - com gols de Alexis Sanchez e Pedro - e continua perseguindo um recorde que pertence ao rival Real Madrid.

Com 97 pontos, o Barcelona precisa agora da vitória na última rodada - contra o Málaga, no próximo sábado, no estádio Camp Nou - para igualar a pontuação centenária obtida pelo Real Madrid na campanha vitoriosa da temporada passada. Nesta edição, o time da capital já se garantiu em segundo lugar, com 82 pontos, e neste domingo ficou no empate com a Real Sociedad por 3 a 3, em San Sebastian.

A igualdade em casa, obtida no último lance do jogo com o gol de Xavier Prieto, não foi bom para a Real Sociedad, que briga com o Valencia pela quarta e última vaga espanhola na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora com 63 pontos, o time basco está dois atrás do rival, que neste domingo jogou em seus domínios e derrotou o Granada por 1 a 0.

A terceira colocação do Espanhol é do Atlético de Madrid, que chegou aos 73 pontos ao empatar sem gols com o lanterna Mallorca, no estádio Vicente Calderón, em Madri. A grande preocupação do jogo foi a necessidade da hospitalização do lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís por causa de uma pancada na cabeça. Mesmo consciente, o atleta convocado por Felipão para a disputa da Copa das Confederações pela seleção passou por exames e está bem.

O resultado na capital espanhola manteve o Mallorca na luta contra o rebaixamento. Tem três pontos a menos que o La Coruña - que perdeu para o Málaga por 3 a 1 -, o primeiro fora da zona da degola. Junto com o time de Maiorca na área de descenso estão Zaragoza e Celta, ambos com 34 pontos. Neste domingo, o primeiro foi goleado pelo Betis por 4 a 0, em Sevilha, e o segundo obteve uma importante vitória sobre o Valladolid por 2 a 1, fora de casa.

Nos outros jogos desta 37.ª rodada, os resultados foram: Athletic Bilbao 0 x 1 Levante, Getafe 1 x 2 Rayo Vallecano e Osasuna 2 x 1 Sevilla.