Barcelona ganha e ratifica sua força O Barcelona nem precisou de muito esforço para bater o Athletic Bilbao, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Camp Nou, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado mostrou que o time não se abalou com a eliminação para o Chelsea nas oitavas-de-final da Copa dos Campeões, terça-feira. Líder absoluto, agora com 65 pontos, o time catalão caminha a passos largos rumo ao título nacional. A vantagem sobre o Real Madrid - que joga neste domingo, contra o Getafe - subiu para 11 pontos, restando apenas 10 rodadas. Ronaldinho Gaúcho e o artilheiro Eto?o passaram em branco. O brasileiro deu o seu show particular de sempre e gastou a bola com seus dribles desconcertantes. Só faltou mesmo o gol. Gol que saiu dos pés de Deco, logo aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia arriscou um chute de longe, a bola desviou no zagueiro Pietro e ?matou? o goleiro Aranzubía. Dezoito minutos depois, veio o segundo, com Giuly. Ronaldinho disparou pelo meio e serviu o atacante, que marcou em chute cruzado. No segundo tempo, o Barça demonstrou cansaço pela maratona desgastante de jogos. Rapidamente, o técnico Frank Rijkaard mudou as peças no meio-de-campo e manteve o nível de sua equipe. Ronaldinho bem que tentou deixar a sua marca, mas não conseguiu.