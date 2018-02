Barcelona ganha mais uma na Espanha Com Ronaldinho Gaúcho em campo, um dia depois de receber da Fifa o prêmio de melhor jogador do mundo em 2004, o Barcelona derrotou o Levante por 2 a 1, nesta terça-feira, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, antecipada por causa do Natal. Com isso, o Barça manteve a liderança folgada da competição, com 42 pontos, 12 a mais do que o Espanyol, que está em segundo lugar e só joga na quarta. No jogo desta terça-feira, no Camp Nou, o Barcelona saiu na frente com o gol do brasileiro naturalizado português Deco. O Levante empatou com Jofre, mas o camaronês Samuel Eto?o fez o gol da vitória do Barça aos 42 minutos do segundo tempo. A rodada será completada nesta quarta-feira com: Albacete x Villarreal, Bilbao x Mallorca, Deportivo La Coruña x Zaragoza, Getafe x Racing Santander, Malaga x Real Sociedad, Osasuna x Numancia, Real Madrid x Sevilla e Valencia x Espanyol.