Barcelona garante permanência de Rijkaard Apesar da fraca campanha na temporada, o holandês Frank Rijkaard não corre risco de sair do comando do Barcelona. Quem garante é o presidente do clube, Joan Laporta, que diz estar satisfeito com o trabalho do treinador e chegou até a chamá-lo de ?fenômeno?. Na semana passada, o Barcelona foi eliminado pelo Zaragoza nas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. Além disso, faz campanha modesta no campeonato nacional - está em 5º lugar, 15 pontos atrás do líder Real Madrid. ?Tenho plena confiança em Rijkaard e a comissão técnica. E não é só porque ele tem um contrato. E sim, por convicção?, afirmou Laporta, que contratou o holandês assim que assumiu a direção do Barça, em junho passado. ?Rijkaard é um fenômeno. Estou muito satisfeito com suas qualidades pessoais e profissionais.?